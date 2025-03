Roberto Martínez reservou surpresas para a defesa e para o ataque de Portugal, para o primeiro duelo com a Dinamarca, jogo relativo aos quartos de final da liga ds Nações, marcado para as 19h45 desta quinta-feira, para o Estádio Parken, em Copenhaga.

Assim, Renato Veiga será titular no eixo da defesa, ao lado de Rúben Dias, em detrimento de Gonçalo Inácio, enquanto no meio-campo o selecionador junta os «parisienses» Vitinha e João Neves a Bruno Fernandes, enquanto no ataque Pedro Neto ganha o lugar a Bernardo Silva.

Do lado da Dinamarca, a grande surpresa é Hojlund, companheiro de Diogo Dalot e Bruno Fernandes no Manchester United, no banco, com o selecionador Brian Riemer a apostar num ataque com Isaksen, Biereth e Lindstrom. Quanto aos sportinguistas, Morten Hjulmand é titular, mas Conrad Harder começa no banco.

As equipas oficiais:

DINAMARCA: Kasper Schmeichel; Kristensen, Andersen, Vestergaard e Maehle; Norgaard e Hjulmand; Lindstrom, Eriksen e Isaksen; Biereth.

Suplentes: Hermansen, Jorgensen, Nelsson, Frendrup, Dorgu, Hojlund, Skov Olsen, Hogsberg, Wind, Harder e Froholdt.

PORTUGAL: Diogo Costa; Dalot, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; Bruno Fernandes, João Neves e Vitinha; Pedro Neto, Cristiano Ronaldo e Rafael Leão.

Suplentes: José Sá, Rui Silva, Nélson Semedo, António Silva, João Palhinha, Bernardo Silva, João Félix, Gonçalo Inácio, Geovany Quenda, Rúben Neves, Trincão e Diogo Jota.