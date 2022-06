Fernando Santos, selecionador nacional, em declarações na flash interview da RTP3, após a derrota por 1-0 na Suíça, numa partida da quarta jornada do grupo 2 da Liga A da Liga das Nações:



«A exibição teve alguns períodos não tão bons sobretudo no início de jogo. Não podemos sofrer um golo aos 30 segundos depois de termos saído com a bola. A saída de bola é uma coisa que a equipa trabalha e sabe fazer bem. Aliás, tem estado excelente nesse aspeto. Demos possibilidade à Suíça de ganhar uma bola e de sair em contra-ataque. Foi um erro nosso.



A partir daí o jogo não foi muito bem jogado. As duas equipas equilibraram-se. Faltou a Portugal o que tem feito bem: agressividade e objetividade ofensiva. Tivemos mais posse, conseguimos sair melhor, mas ainda cometemos duas ou três vezes o mesmo erro. Foram erros iguais. Tinha avisado para que não jogássemos em quem estivesse de costas porque perdendo a bola, seria perigoso. Fizemos isso mais do que uma vez. Quando não o fizemos e jogámos, a equipa jogou.



Faltou profundidade ofensiva e foi o que procurei com as substituições. A primeira parte foi muito individual no lado esquerdo. O Leão tentou fazer, tinha muita vontade de fazer bem as coisas. Isto não é uma crítica em relação à sua entrega e capacidade. Mas a verdade é que esteve sempre muito aberto e isso facilitou uma equipa que estava fechada. Faltou circular a bola e depois meter na esquerda no momento certo. Quando fizemos isso, criámos duas ou três situações de golo.



Foi o que disse ao intervalo. Disse que tínhamos de jogar de forma diferente e empurrá-los para trás. Entrámos muito bem na segunda parte, mas quisemos meter a bola muito rápido no Guedes. Pedi calma porque as oportunidades iam surgir. E surgiram muitas, só que não marcámos.



Arbitragem? Não vou criticar. Quando se marca um penálti que não existe.. Quando há uma falta no meio-campo que toda a gente viu não se pode marcar um penálti sem mais nem menos. Basta olhar para o número de faltas e o tempo perdido. O quarto árbitro sabe bem o que aconteceu no jogo.»



[Portugal perdeu a liderança]: «Prefiro estar em primeiro. Estou chateado. Queríamos continuar na liderança, mas já tinha dito que o jogo decisivo seria sempre com a Espanha. É normal. Pensávamos era chegar com vantagem a esse jogo e provavelmente vamos ser nós a chegar em desvantagem. Ainda assim, só dependemos de nós.



[Sobre a convocatória em setembro a dois meses do Mundial?: «Já está tudo mais ou menos na minha cabeça. Em setembro vamos focar-nos na Liga das Nações.»