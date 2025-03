Morten Hjulmand foi o porta-voz da seleção da Dinamarca na véspera do jogo decisivo com Portugal, na segunda mão dos «quartos» da Liga das Nações.

Depois da vitória na Dinamarca, por 1-0, a seleção nórdica joga agora em Alvalade, estádio que o médio do Sporting considera casa.

«Tens rotinas quando entras no estádio, conheces as pessoas e quando sais dessa rotina, há coisas que são diferentes. O importante é ir para o relvado e fazer o que sei fazer. Não sou uma pessoa preocupada com o que acontece fora de campo, mas o apoio na Dinamarca ajudou-nos muito», disse este sábado em conferência de imprensa.

Ainda sobre o apoio dos dinamarqueses, Hjulmand confessou que espera que continue e que posso levar a Dinamarca à final four. Isto é, se eliminarem Portugal.

«Esperamos estar na final four em junho e não a realizar um jogo particular. Podemos juntar muitos dinamarqueses, como aconteceu na Alemanha! Mas esperamos ter muitos adeptos aqui em Portugal», partilhou.

Sobre Portugal, o capitão do Sporting avisou que a equipa não sente qualquer «problema» ou «instabilidade» no adversário.

«Não sentimos que existem problemas. Consideramos Portugal uma das melhores seleções do mundo, com jogadores de classe mundial. Queremos focar-nos em nós e no nosso jogo. Claro que temos algumas ideias sobre a forma como vamos jogar, mas não pensamos em qualquer tipo de instabilidade de Portugal», concluiu.

Portugal recebe este domingo, pelas 19h45, a Dinamarca, no Estádio José Alvalade. Pode acompanhar a segunda mão dos «quartos» da Liga das Nações no Maisfutebol.