Portugal despede-se, esta terça-feira, da segunda edição da Liga das Nações. Depois de ter conquistado a primeira edição do torneio, a seleção nacional joga na Croácia sabendo que já não tem hipótese de passar à «final four».



Além de várias decisões no que respeita a subidas e descidas e de quais as seleções que se apuram para a final a quatro, há jogos de apuramento para a Taça das Nações Africanas e da zona sul-americana para o Mundial 2022.



Nota para os amigáveis Coreia do Sul-Qatar e Japão-México sem esquecer a última jornada da fase de apuramento para o Euro de sub-21.



Liga das Nações - Liga A

Croácia- Portugal (19h45)



Espanha-Alemanha (19h45)



França-Suécia (19h45)



Suiça-Ucrânia (19h45)



Liga das Nações - Liga C



Luxemburgo-Azerbaijão (19h45)

Montenegro-Chipre (19h45)



Liga das Nações - Liga D



Andorra-Letónia (19h45)

Gibraltar-Liechtenstein (19h45)

Malta-Ilhas Faroé (19h45)



QUALIFICAÇÃO PARA O CAMPEONATO AFRICANO DAS NAÇÕES



Etiópia-Níger (13h00)

Lesoto-Benin (13h00)

Madagascar-Costa do Marfim (13h00)

Ruanda-Cabo Verde (13h00)

Sudão-Gana (13h00)

Angola-República Democrática do Congo (16h00)

República Centro Africana-Marrocos (16h00)

Serra Leoa-Nigéria (16h00)

Togo-Egipto (16h00)

Namíbia-Mali (19h00)

Tanzânia-Tunísia (19h00)



ZONA SUL-AMERICANA DE APURAMENTO PARA O MUNDIAL 2022



Equador-Colômbia (21h00)

Venezuela-Chile (21h00)

Paraguai-Bolívia (23h00)

Uruguai-Brasil (23h00)



JOGOS PARTICULARES:



Qatar-Coreia do Sul (13h00)

Seleção olímpica do Egipto-Seleção olímpica do Brasil (19h00)

Japão-México (20h00)