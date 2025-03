A vitória da Dinamarca sobre Portugal (1-0), no Parken Stadium, ficou marcada pelo golo de Rasmus Hojlund e pelo consequente festejo, junto à bandeirola de canto, com uma pirueta à Cristiano Ronaldo, que deixou as bancadas em delírio.

No entanto, no final do jogo, o avançado do Manchester United explicou que não estava a gozar com o internacional português, pelo contrário, estava a prestar-lhe uma homenagem.

«O festejo foi para o meu ídolo, não celebrei assim para gozar com ele ou algo do género. O Cristiano teve um impacto tão grande em mim e na minha carreira... Para mim, marcar num jogo contra ele e contra Portugal é algo grandioso», começou por destacar o avançado nas entrevistas-rápidas.

O avançado dinamarquês vai mais longe e explica que foi Ronaldo que o fez tornar-se adepto do Manchester United, onde hoje joga ao lado de Diogo Dalot e Bruno Fernandes. «Lembro-me de um golo dele em 2011, de livre direto, estava no estádio a ver o jogo e, desde esse dia, ele tornou-se no meu ídolo. O Cristiano é tudo para mim. Apaixonei-me pelo futebol por causa do Cristiano, tornei-me adepto do United por causa do Cristiano. Sempre quis ser como o Cristiano», acrescentou ainda Hojlund.

O golo e o festejo de Hojlund: