A UEFA vai arrancar com o sorteio da venda de bilhetes para a Final Four da liga das Nações que vai decorrer na Alemanha entre 4 e 8 de junho, com a participação de Portugal que vai medir forças com o país anfitrião.

Assim, para ter acesso a estes bilhetes terá de candidatar-se na plataforma da UEFA até à próxima quinta-feira e depois aguardar pelos resultados do sorteio que deverão ser divulgados, via mail, em medos de maio. Cada candidato pode pedir até um máximo de quatro bilhetes por jogo.

Portugal defronta a Alemanha, em Munique, no dia 4 de junho, enquanto, na outra meia-final, Espanha e França medem forças no dia 5 do mesmo mês, neste caso, em Estugarda.