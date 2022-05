O árbitro inglês Michael Oliver foi nomeado pela UEFA, esta segunda-feira, para dirigir o Espanha-Portugal, referente à primeira jornada da Liga das Nações A, que se disputa na quinta-feira, no estádio Benito Villamarin, em Sevilha.

O juiz de 37 anos vai ter os compatriotas Stuart Burt e Simon Bennett como auxiliares, enquanto Andrew Madley será o quarto árbitro.

Michael Oliver já apitou a seleção portuguesa numa ocasião, em 17 de novembro de 2020, na vitória diante da Croácia, por 3-2.

Espanha e Portugal estreiam-se no grupo 2 da Liga A da terceira edição da Liga das Nações, num encontro que tem apito inicial marcado para as 19h45 e que poderá acompanhar ao minuto no Maisfutebol.