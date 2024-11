A Seleção Nacional garantiu, esta sexta-feira, o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações e o primeiro lugar do Grupo A1, ao golear por 5-1 a Polónia, em jogo da quinta e penúltima jornada, no Estádio do Dragão.

Depois de uma parte sem golos, Rafael Leão (59m), Cristiano Ronaldo (72m, de penálti, e 87m), Bruno Fernandes (80m) e Pedro Neto (83m) marcaram os golos de Portugal, enquanto Marczuk (88m) reduziu para os polacos.

A seleção lusa passou a somar 13 pontos, mais seis do que a Croácia, que perdeu por 1-0 com a Escócia. Ainda assim, os croatas também seguem para os quartos, na segunda posição, face à vantagem no confronto direto com a Polónia. A Croácia tem sete pontos, enquanto Polónia e Escócia têm quatro.

Assegurado o primeiro lugar, Portugal sabe que será cabeça de série no sorteio dos quartos de final e jogará a primeira mão fora e a segunda em casa.