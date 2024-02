Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações no Canal 11 após o sorteio da Liga das Nações, que colocou Portugal no grupo de Croácia, Polónia e Escócia:

«É um sorteio que dá a possibilidade aos nossoa adeptos de desfrutarem muito. A Croácia é uma equipa que costuma estar nas finais. Jogou a final no ano passado e sabemos também o que tem feito nos Mundiais e Europeus. Tem um futebol mágico.

Sobre a Polónia, uma equipa que tem um ponta de lança como o Lewandowski tem capacidade para marcar golos.

A Escócia tem a melhor geração dos últimos 20 anos. É uma seleção que vai voltar a um Europeu e que ganhou à Espanha. É um sorteio muito interessante para nós.»

[Sorteio simpático?]

«Não há sorteios simpáticos. O importante é que queremos crescer. A nossa fase de apuramento foi impecável, mas precisamos de continuar. Gosto muito deste novo formato do torneio. Disputa-se durante cinco estágios, um período muito longo e que implica muitas vezes mudanças no balneário.»

[Preparação para o Euro 2024 antes da Liga das Nações...]

«Estamos focados no Europeu e o estágio de março será muito importante para finalizar a lista de maio. E depois é desfrutar do Europeu. A Liga das Nações é importante, porque temos de estar no melhor patamar do futebol europeu e é um torneio muito completo e que está a crescer. Portugal também tem responsabilidade porque foi o primeiro campeão da competição.

Lista? Ainda não está fechada. É um trabalho difícil, temos de acompanhar os jogadores. Há jogadores que estão em momentos de forma muito bons e temos um grupo de 15 jogadores que têm valências que precisamos de experimentar e de ver no estágio em março.»

[Portugal favorito?]

«Não há favoritos.»