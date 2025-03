Brian Riemer, selecionador da Dinamarca, disse que «Cristiano Ronaldo já não é o mesmo», na antevisão do jogo desta quinta-feira com Portugal. Roberto Martínez não podia estar mais de acordo com o seu homólogo e vai mais longe, dizendo que «Cristiano Ronaldo, agora, é um ponta de lança» dos melhores da Europa.

«Não, acho que já não o mesmo, já não é o mesmo jogador que vimos no Manchester United, que era um ala, que jogava fora da área e que tinha situações de um-para-um. Não falei com o selecionador da Dinamarca, mas penso que ele só disse que era um jogador diferente. Agora Ronaldo é mais um ponta de lança», referiu o selecionador de Portugal em conferência de imprensa.

Mas Martínez vai mais longe e diz mesmo que Cristiano Ronaldo, nesta altura, é mesmo um dos melhores pontas de lança da Europa. «Já falei sobre os seus dados, tem 17 golos em 21 jogos, está ao nível das melhores seleções do mundo. Gosto muito da competitividade que temos no balneário, todos os jogadores são importantes, mas acho que o Cristiano está num momento muito bom como ponta de lança», acrescentou.

Quanto às diferenças, Martínez concorda com o selecionador da Dinamarca. «Não é o mesmo, claramente, porque é um jogador diferente do jogador que vimos com vinte anos, mas o seu papel na seleção é importante», referiu ainda.