Cristiano Ronaldo vai falhar o quarto jogo da fase de grupos da atual edição da Liga das Nações, este domingo (19h45), em Genebra, mas a verdade é que Seleção Nacional nunca perdeu um jogo sem o seu capitão nesta competição. Num total de quinze jogos já realizados, quase metade (seis), foram sem o mais internacional de todos os portugueses, mas nesses jogos Portugal somou quatro vitórias e dois empates e até garantiu uma qualificação para um dos play-offs.

Recordamos que Portugal venceu a primeira edição desta nova competição da UEFA, a 9 de junho de 2019, depois de ter chegado ao play-off sem contar com Cristiano Ronaldo. O capitão ficou fora da fase de grupos, por opção de Fernando Santos, mas Portugal garantiu a qualificação para a fase final num grupo que contava com a Itália e a Polónia. A Seleção Nacional começou por bater a Itália (1-0), com um golo de André Silva, depois foi vencer à Polónia (3-2) com mais um golo do avançado do Leipzig. A qualificação acabou por ficar selada com um empate em Itália (0-0) e outro, no Estádio da Luz, com os polacos (1-1), também com golo de André Silva.

Já no play-off final, Cristiano Ronaldo voltou e fez-se notar logo no primeiro jogo, com um hat-trick frente à Suíça (3-1), o adversário deste domingo. Na final, no Estádio do Dragão, o troféu foi conquistado com um golo solitário de Gonçalo Guedes.

Na segunda edição da Liga das Nações, em 2020, Cristiano Ronaldo voltou a falhar dois jogos, mas Portugal venceu os dois sem grande dificuldade. O primeiro, no Estádio do Dragão, acabou com uma goleada à Croácia (4-1), com golos de João Cancelo, Diogo Jota, João Félix e, mais uma vez, de André Silva. Ronaldo falhou ainda o jogo, em casa, com a Suécia, mas Portugal voltou a vencer sem problemas, por 3-0, com Bernardo Silva a abrir o marcador, antes de Diogo Jota bisar.

Recordamos que nesta segunda edição, Portugal consentiu apenas uma derrota, diante da França (0-1), mas não conseguiu chegar à fase de play-off, ficando a três pontos dos campeões do Mundo.

Na atual edição da Liga das Nações, Cristiano Ronaldo começou o primeiro jogo, em Sevilha, frente à Espanha (1-1), no banco de suplentes, mas acabou por jogar na segunda parte, marcada pelo golo de Ricardo Horta. Depois disso, o capitão foi titular nos jogos contra a Suíça (4-0) e República Checa (2-0) e marcou mais dois golos aos helvéticos.

Os resultados da Seleção na Liga das Nações sem Cristiano Ronaldo

I Edição (2019)

Portugal-Itália, 1-0

Polónia-Portugal, 2-3

Itália-Portugal, 0-0

Portugal-Polónia, 1-1

II Edição (2020)

Portugal-Croácia, 4-1

Portugal-Suécia, 3-0

III Edição

Suíça-Portugal, este domingo