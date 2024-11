A seleção portuguesa vai receber a Dinamarca em Alvalade, na 2.ª mão dos quartos final da Liga das Nações, a 23 de março, às 19h45.

Três dias antes (20 de março), Portugal joga em Copenhaga, diante da seleção de Morten Hjulmand (Sporting) e Alexander Bah (Benfica).

Caso vença a Dinamarca, a Seleção Nacional terá pela frente Itália ou Alemanha nas meias-finais.

O último jogo da equipa das Quinas em Alvalade foi em abril deste ano, o particular com a Finlândia antes do Euro 2024, que terminou com vitória lusa por 4-2.