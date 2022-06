Fernando Santos promove quatro alterações para o embate desta quinta-feira frente à República Checa (19h45), jogo da fase de grupos da Liga das Nações, marcado para o Estádio de Alvalade, com destaque para a titularidade de Gonçalo Guedes que, no jogo anterior, ficou na bancada.

Acompanhe o jogo no AO VIVO do Maisfutebol

Em relação à goleada aplicada à Suíça (4-0), também em Alvalade, saem do onze Rui Patrício, Nuno Mendes, Otávio e Bruno Fernandes. Diogo Costa regressa, assim, à baliza, Raphael Guerreiro ao lado esquerdo da defesa, Bernardo Silva no meio-campo e Gonçalo Guedes no ataque.

Um jogo especial para Gonçalo Guedes, uma vez que faz hoje três anos que o avançado do Valencia marcou o golo decisivo, no Estádio do Dragão, frente aos Países Baixos, na conquista do primeiro troféu da Liga das Nações.

As equipas oficiais

PORTUGAL: Diogo Costa; Cancelo, Pepe, Danilo e Raphael Guerreiro; Bernardo Silva, William Carvalho e Rúben Neves; Gonçalo Guedes, Cristiano Ronaldo e Diogo Jota.

Suplentes: Rui Patrício, Rui Silva, Dalot, David Carmo, João Palhinha, João Moutinho, André Silva, Bruno Fernandes, Rafael Leão, Otávio, Nuno Mendes e Vitinha:

REPÚBLICA CHECA: Stanek; Zina, Brabec e Mateju; Coufal, Soucek, Sadílek e Havel; Lingr, Kuchta e Hlozek.

Suplentes: Vaclík, Mandous, Jemelka, Kúdela, Kalvach, Pesek, Jurecka, Tecl, Cerny, Zeleny, Vlkanova e Král.