Portugal vai apresentar-se em campo no jogo deste domingo com a Suíça (Liga das Nações) com seis alterações comparativamente ao duelo da passada quinta-feira diante de Espanha.

Cristiano Ronaldo, preterido por André Silva em Sevilha, será titular em Alvalade, tal como Rui Patrício, Nuno Mendes, William Carvalho, Rúben Neves e Diogo Jota, que não foram opções iniciais na passada quinta-feira.

Do lado da Suíça, o benfiquista Seferovic é titular.

O Portugal-Suíça, da fase de grupos da Liga A da Liga das Nações, arranca às 19h45.

ONZES DE PORTUGAL E DA SUÍÇA:

Onze de Portugal: Rui Patrício; João Cancelo, Pepe, Danilo e Nuno Mendes; William Carvalho e Rúben Neves; Otávio, Bruno Fernandes e Diogo Jota; Cristiano Ronaldo;

Onze da Suíça: Kobel; Mbabu, Frei, Schar e Rodríguez; Sow e Xhaka; Steffen, Shaqiri e Vargas; Seferovic.