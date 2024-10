Roberto Martinez destacou a forma rápida como Tomás Araújo está a crescer na seleção e deixou, inclusive, aberta a possibilidade do central do Benfica vir a ser utilizado no decorrer do jogo deste sábado frente à Polónia.

O selecionador começou por destacar a integração dos novos jogadores. «Há dois pontos. Primeiro acho que o balneário tem uma qualidade humana que permite aos jogadores novos chegarem e mostrarem o que têm. Neste estágio vimos o Ricardo Velho, o Samu [Costa] e o Tomás Araújo e também um Renato Veiga e um Trincão com uma maturidade que ganharam no estágio de setembro. Acho muito importante criar uma maturidade nova e que, nos treinos, os jogadores novos também trazem uma energia e coisas diferentes. É importante falar da experiência que os jogadores estão a ter na seleção. Abrir o balneário e ajudar os novos a poderem ser influentes na seleção», começou por destacar.

Numa convocatória que perdeu Gonçalo Inácio, o selecionador garante que o eixo defensivo vai continuar coeso com a liderança de Ruben Dias e a integração de Rento Veiga e também de Tomás Araújo. «É possível, estão preparados. Posso dizer que os jogadores novos estão preparados. Já falámos da experiência de um jogador tão jovem como o António Silva tem ao nível de seleções. O Ruben Dias tem liderança, está cheio de comunicação e ajuda muito. Depois o equilíbrio é bom. Para a esquerda, temos o Nuno Mendes e o Renato Veiga, para a direita temos o Tomás Araújo e o António Silva. Acho que temos um bom equilíbrio e os jogadores no treino mostraram que têm os conceitos defensivos que nós precisamos», esclareceu.

Quanto a Tomás Araújo, o selecionador destaca a evolução do central do Benfica no seio da seleção. «A escolha do Tomás Araújo foi para dar um equilíbrio diferente. Não é o mesmo perfil do Gonçalo Inácio, mas acho que a maturidade que o Renato Veiga demonstrou, uma maturidade que ganhou no estágio de setembro, dá um equilíbrio para os centrais de pé esquerdo. O Renato Veiga e o Nuno Mendes, para nós, preenchem o espaço do Gonçalo Inácio. Depois o Tomás Araújo já está a crescer muito rapidamente, é uma oportunidade muito boa para ele», referiu.

Quanto ao jogo deste sábado, o selecionador deixou a porta aberta para Tomás Araújo vir a ser chamado à contenda. «É o início do estágio e há aspetos que não podemos controlar. Como selecionador não vou dizer que os jogadores novos vão ter minutos, o foco é abrir a competitividade durante os treinos, trabalhar bem os conceitos e tentar ganhar os jogos. Há situações que acontecem nos jogos durante os 90 minutos, mas acredito que os jogadores novos podem ajudar muito a seleção», destacou ainda.