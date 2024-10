Ryan Gauld, antigo jogador do Sporting e do Farense, em declarações à RTP, depois do empate que a Escócia impôs a Portugal (0-0), em Hampden Park, em jogo da fase de grupos da Liga das Nações. O internacional escocês pronunciou-se num português quase perfeito.

A Escócia fez uma grande exibição na segunda parte e complicou a vida a Portugal?

- Sim, acho que fizemos um bom jogo, foi difícil para Portugal criar situações de golo. Também, com bola, tivemos oportunidades. Acho que é um ponto que merecemos.

A Escócia somou esta noite o primeiro ponto, mas até jogou melhor nos três jogos anteriores. Concorda?

- Sim, nos outros jogos fizemos boas exibições, jogámos muito bem, só que nos últimos minutos sofremos golos e acabámos por perder. Merecíamos nos últimos jogos pontuar, mas infelizmente não conseguimos. Hoje merecemos um ponto pelo trabalho que todos fizeram, não só hoje, mas nos últimos quatro jogos.

Tem saudades de Portugal?

- Sim, tenho saudades, saudades de tudo. Sempre disse que gosto muito de estar lá [em Portugal] e é sempre bom voltar. Gosto sempre de voltar quando posso e espero que nos próximos anos possa voltar mais vezes.

Tem acompanhado o Sporting?

- O Sporting e o Farense também.