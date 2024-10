Samú Costa estreou-se este sábado pela Seleção Nacional, aos 23 anos, na vitória de Portugal sobre a Polónia (3-1), em Varsóvia, e, no final, em declarações à RTP, deu conta da sua alegria.

Uma estreia que o jogador do Maiorca nem sonhava ser possível. «Na verdade, pensar, não pensaria, mas sempre trabalhei para estar aqui. Queria agradecer a Deus, à minha família e aos meus treinadores que me permitiram chegar aqui. Mais do que um sonho, era um objetivo que tinha», começou por destacar.

Um jogador pouco conhecido dos portugueses, mas que apareceu agora ao mais alto nível. «É normal não me conhecerem. Estou a jogar em Espanha. Sou um rapaz humilde, sou bem jovem ainda, estou a aproveitar este momento. Sou um jogador-trabalhador, estou aqui para ajudar os meus companheiros», prosseguiu.

Samu Costa entrou em campo já perto do minuto noventa, mas ainda deu para sentir o ambiente. «Sou um jogador agressivo, dou tudo em campo e sempre o farei. O selecionador Filipe Ramos tinha uma alcunha para mim que não posso dizer aqui. Mas sou um jogador que dou tudo em campo, é um dos meus principais argumentos, dar tudo pela equipa», destacou.

Uma experiência que Samu não vai esquecer tão cedo. «São jogadores com grande experiência, que jogam nos melhores clubes do mundo. É sempre uma aprendizagem para mim, sou uma pessoa humilde e gosto de ouvir os mais velhos. Receberam-me todos de maneira impecável. Todos procuraram ajudar-me, manter-me no espírito da equipa. Estou muito contente por mim e pela minha família. Agora estou focado na seleção, depois voltarei a focar-me no Maiorca», referiu ainda.