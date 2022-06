A dois dias de defrontar a Chequia em jogo do grupo A2 da Liga das Nações, Fernando Santos contou com todos os jogadores no treino desta terça-feira, realizado na Cidade do Futebol.

Depois de na véspera os titulares no jogo com a Suíça terem feito apenas recuperação, desta vez subiram os 26 jogadores convocados ao relvado.

Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, os jogadores realizaram apenas alguns meiinhos, não tendo sido possível perceber qualquer ideia de onze titular para o jogo com a Chéquia, marcado para quinta-feira, em Alvalade.