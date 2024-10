A Seleção Nacional fez esta segunda-feira o último treino antes do embate com a Escócia, para a Liga das Nações, numa sessão em que Roberto Martínez contou com todos os 26 jogadores convocados disponíveis.

O palco do encontro da quarta jornada do Grupo A1 vai ser no mítico Hampden Park, mas Portugal acabou por treinar no Estádio do St. Mirren, a 20 quilómetros de Glasgow, casa do atual sexto classificado da Liga escocesa.

Num dia de sol na Escócia, o selecionador nacional teve todos os jogadores à sua disposição, pelo menos, nos primeiros quinze minutos da sessão a que a comunicação social teve acesso. Nesse período, os jogadores realizarem os exercícios habituais de aquecimento, primeiro sem bola, depois já com bola.

Esta terça-feira, Portugal vai procurar a sua primeira vitória em jogos oficiais em terras escocesas e pode garantir, desde já, o apuramento para os quartos de final da Liga das Nações, caso vença os britânicos e a Polónia tenha um deslize na receção à Croácia.

A qualificação também pode acontecer com um empate, mas para isso os polacos têm mesmo de perder em Varsóvia.

O Escócia-Portugal, desta terça-feira, tem início marcado para as 19h45 e vai ser arbitrado pelo belga Lawrence Visser.