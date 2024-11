A Seleção Nacional treinou este domingo no Estádio Poljud, em Split, na véspera do jogo com a Croácia, o último da fase de qualificação da Liga das Nações. Numa sessão realizada sob temperaturas baixas, não faltou entusiasmo na seleção renovada por Roberto Martínez.

Com Fernando Gomes, presidente da FPF, no banco de suplentes, no período de aquecimento, a que comunicação social teve acesso, foi possível perceber que Roberto Martínez conta com todos os jogadores à disposição, num jogo que, na perspetiva de Portugal, servirá apenas para cumprir calendário.

Como se sabe, Cristiano Ronaldo, Bernardo Silva, Bruno Fernandes (castigado) e Pedro Neto foram dispensados, logo a seguir ao triunfo sobre a Polónia, de um grupo que foi reforçado com Geovany Quenda e Fábio Silva, repescados da seleção de sub-21.

Um grupo mais jovem e um onze que será forçosamente diferente daquele que jogou há três dias no Dragão. Uma oportunidade para Roberto Martínez observar jogadores menos utilizados, como o selecionador assumiu na conferência de imprensa que antecedeu o treino.

A Croácia, sem Luka Modric (castigado), precisa apenas de um empate para garantir o segundo lugar do grupo e o consequente apuramento para o play-off de acesso aos quartos de final, mas até pode qualificar-se com uma derrota, caso a Polónia não consiga vencer a Suíça no outro jogo do grupo.

Esta segunda-feira é feriado na Croácia, em memória das vítimas da guerra que se seguiu à desintegração da antiga Jugoslávia, pelo que o Estádio Poljund vai estar cheio.

Sob arbitragem do italiano Davide Massa, o jogo tem início marcado para as 19h45.