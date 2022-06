Ná véspera do jogo da terceira jornada do grupo A2 da Liga das Nações, Fernando Santos voltou a ter todos os jogadores à disposição no treino.

Os 26 jogadores convocados para os quatro jogos da prova trabalharam em pleno no relvado da Cidade do Futebol, no treino desta quarta-feira, segundo foi possível ver nos 15 minutos abertos à comunicação social.

A partida está marcada para as 19h45 desta quinta-feira, em Alvalade, num jogo que terá lotação esgotada, segundo foi anunciado pela Federação Portuguesa de Futebol.