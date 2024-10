Dia chuvoso na Cidade do Futebol, mas de trabalho. Os 26 jogadores convocados por Roberto Martínez estiveram a treinar no relvado, a partir das 11 horas, com 15 minutos abertos à comunicação social.

É o terceiro dia consecutivo em que todos os jogadores estão às ordens do selecionador nacional, depois de uma ausência de João Palhinha por motivos pessoais, na terça-feira. Samuel Soares (sub-21) também tinha trabalhado com a Seleção A nesse dia.

Portugal parte para a Polónia à tarde, a seguir ao almoço, onde pernoitará. O jogo com a congénere da Europa de Leste está marcado para sábado, às 19h45. Pertence à terceira jornada da Liga das Nações.