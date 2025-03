Foi com alguma felicidade que Portugal chegou à vantagem diante da Dinamarca (1-0), no Estádio de Alvalade, no jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga das Nações.

Foi ao minuto 38, na sequência de um pontapé de canto, com Cristiano Ronaldo a elevar-se bem na área, mas é Joachim Andersen que chega de cabeça à bola e acaba por trair Schmeichel.

Um golo que permite, desde já, a Portugal empatar a eliminatória, anulando o golo de Hojlund em Copenhaga.

