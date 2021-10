Luis Enrique, selecionador de Espanha, não quis falar sobre o golo validado a Mbappé na final da Liga das Nações - aparentemente em fora-de-jogo - e preferiu concentrar-se na qualidade de jogo da sua equipa.



«Podem dizer que jogámos melhor ou pior, aceito. Mas não podem dizer que não temos a mesma forma e o mesmo estilo em todos os jogos», referiu o treinador. «O golo de Mbappé? No campo pareceu-me uma jogada difícil, mas já sabem que prefiro não falar de arbitragem.»



Para Luis Enrique, o melhor jogador do torneio foi Sergio Busquets. «Isso demonstra que o futuro é agora. Para nós é vital. É nele que baseamos o nosso jogo na defesa e no ataque. Ganhámos aos campeões da Europa e vendemos cara a derrota aos campeões do mundo.»