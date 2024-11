Sérvia e Dinamarca não foram além de um empate a zero, num jogo em que Morten Hjulmand (Sporting) foi titular na formação visitante.

A jogar em casa, a Sérvia teve maior ascendente durante os primeiros 45 minutos, mas à semelhança do que aconteceu em todo o encontro, não conseguiu encontrar o caminho da baliza de Kasper Schmeichel.

Ora, no segundo tempo, o jogo manteve-se sem grande história, sendo que o principal foco de destaque esteve na lesão sofrida por Poulsen, apesar do empate servir apenas a uma das seleções em questão.

Com este resultado, a Dinamarca termina no segundo lugar do Grupo A4 e pode ser adversária de Portugal nos quartos de final da Liga das Nações. Quanto à Sérvia, fica-se pela terceira posição e vai discutir a permanência na principal divisão da prova com um dos melhores segundos classificados da divisão B.