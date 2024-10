Este sábado, a Sérvia recebeu e venceu a Suíça, por 2-0, no terceiro jogo do Grupo A4 da Liga das Nações.

Destaque para a titularidade de Grujic, do FC Porto, no lado dos sérvios, e de Amdouni, do Benfica, no lado dos suíços.

Relativamente ao jogo, a equipa da casa começou a vencer à entrada do intervalo, aos 45+1, com um autogolo de Elvedi. O 2-0 surgiu já na segunda parte, aos 61 minutos, autoria do goleador Mitrovic.

A Suíça tentou reagir e teve a oportunidade de reduzir, mas Embolo vacilou na marca de grande penalidade.

Com este resultado, a Sérvia está em terceiro lugar, com quatro pontos. A Suíça não somou qualquer ponto até ao momento e está em último lugar.

Veja o golo de Mitrovic: