Zeno Debast foi convocado para os próximos compromissos da seleção da Bélgica.

O defesa do Sporting faz parte da lista dos 23 jogadores escalados por Domenico Tedesco para as partidas com Israel (6 de setembro) e França (dia 9), a contar para o Grupo 2 da Liga A da Liga das Nações.

De fora da lista estão Courtois, que já disse que não voltará à seleção com Tedesco, e também Trossard, Batshuayi e Lukaku.