A Croácia somou este domingo os primeiros pontos no grupo A3 da Liga das Nações, ao vencer a Suécia em Zagreb, por 2-1, em duelo da terceira jornada.

No frente a frente entre duas nações que vinham de derrotas ante Portugal e França nos dois primeiros jogos, foram os croatas a inaugurar o marcador na primeira parte, por Nikola Vlasic. Aos 32 minutos, o médio do CSKA Moscovo, a passe de Brekalo, na área, concluiu uma boa jogada coletiva para o 1-0, que se registava ao intervalo.

No segundo tempo, os suecos responderam com a igualdade ao minuto 66, por Marcus Berg. Forsberg não foi egoísta apesar de estar em boa posição na área e colocou no avançado do Krasnodar, que só com Livakovic pela frente, assinou o 1-1.

Contudo, a Croácia chegaria mesmo à vitória, na sequência de uma bola colocada em profundidade, que resultou num erro fatal de Jansson. O central falhou o corte, deixou que Perisic ficasse na cara de Olsen, mas o extremo do Inter foi inteligente e assistiu Kramaric, que estava em melhor posição e concluiu para o 2-1 final aos 84 minutos.

A Croácia isola-se no terceiro lugar, com três pontos, deixando a Suécia no último posto, com zero e praticamente arredada da luta pela final four.