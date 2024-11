A Suécia recebeu e goleou o Azerbaijão de Fernando Santos por 6-0 e garantiu assim o primeiro lugar do Grupo C1 da Liga das Nações.

Em Solna, o domínio da equipa da casa foi inquestionável e logo aos dez minutos a Suécia já vencia por 1-0, graças ao golo de Kulusevski, com Gyökeres na jogada. A partir daqui o avançado do Sporting abriu o livro e até ao intervalo faturou em duas ocasiões.

Aos 26 minutos, os papéis inverteram-se e Gyökeres recebeu de Kulusevski para fazer o 2-0 a favor da Suécia, depois de um excelente trabalho dentro da área e uma finalização bem ao estilo do camisola 17.

A fechar o primeiro tempo, mais um para a conta pessoal de Gyökeres, num lance de contra-ataque que fechou com um pontapé de pé esquerdo, sem qualquer hipótese para o guarda-redes do Azerbaijão.

O resultado manteve-se inalterado até ao intervalo e no segundo tempo houve mais do mesmo. Tudo podia ter começado logo aos 48 minutos, não fosse Isak ter desperdiçado uma grande penalidade.

Ainda assim, em dois minutos a Suécia chegou à mão cheia de golos e pelos autores dos anteriores pontapés certeiros. Aos 57, Kulusevski fez o 4-0 e no minuto seguinte, a máscara voltou a subir e Gyökeres chegou ao «hat-trick» após recuperar a bola de um defesa, no reatar do encontro.

Nesta altura, o avançado leonino já tinha superado o seu melhor registo de golos pela Suécia, quando fez um «bis» contra a Estónia, mas ainda arranjou espaço para mais um e aos 70 minutos assinou o segundo «poker» da temporada, depois do que conseguiu frente ao Estrela da Amadora.

Até ao momento na temporada, Gyökeres leva 32 golos divididos entre o Sporting e a seleção sueca.

No outro jogo do grupo, a Eslováquia recebeu e venceu a Estónia por 1-0, graças ao golo solitário de David Strelec no decorrer da segunda parte.

Com estes resultados, a Suécia sobe diretamente à divisão B, sendo que a Eslováquia vai disputar o play-off de subida com um dos terceiros classificados da divisão acima.

Quanto ao Azerbaijão de Fernando Santos não conseguiu sair do último posto e na classificação dos quartos lugares acabou nas duas últimas posições, descendo assim à divisão D, a mais baixa nesta Liga das Nações.