A Suíça recebeu e venceu a República Checa por 2-1, esta terça-feira, assegurando a manutenção na Liga A da Liga das Nações, ao fim do jogo da sexta jornada do grupo A2, o mesmo em que Portugal falhou o acesso à «final four» ao perder com a Espanha, em Braga.

Em St. Gallen, na AFG Arena, os helvéticos dispararam no marcador com dois golos em dois minutos na primeira parte, apontados por Remo Freuler (29m) e Breel Embolo (30m). Em cima do intervalo, Patrik Schick reduziu para 2-1 (45m) e Tomás Soucek desperdiçou uma soberana ocasião para o 2-2 na segunda parte, ao minuto 61, não concretizando um penálti.

Os checos precisavam mesmo de vencer e, assim, descem à Liga B, terminando o grupo no quarto e último lugar, com quatro pontos. A Suíça encerra com nove na terceira posição, atrás de Portugal (10) e Espanha (11).

Da Liga B para a Liga A passam Escócia e Sérvia, que asseguraram as duas últimas vagas de subida esta noite.

Em Cracóvia, a Escócia conseguiu um empate sem golos ante a Ucrânia e selou o primeiro lugar do grupo B1, com 13 pontos, para 11 dos ucranianos, que precisavam de vencer para alcançar a promoção. No outro jogo do mesmo grupo, a Irlanda venceu a Arménia por 3-2 e conseguiu a permanência com sete pontos, relegando os arménios (três pontos) para a Liga C. Egan (18m), Obafemi (52m) e Brady (90+1m, penálti) deram a vitória à Irlanda, que conseguiu a vitória em horas extra depois de a Arménia ter recuperado do 2-0 para 2-2, com os golos de Dashyan (71m) e Spertsyan (73m). Os visitantes acabaram o jogo com nove, devido às expulsões de Hambardzumyan (89m) e Dashyan (90m).

LIGA DAS NAÇÕES: quem vai à «final four», quem sobe e quem desce

No outro grupo com decisões na Liga B, o grupo 4, a Sérvia venceu a Noruega em Oslo por 2-0, com golos de Vlahovic (42m) e Mitrovic (54m), alcançando a promoção. Os sérvios terminam com 13 pontos, para 11 da Noruega, num grupo em que a Eslovénia assegurou a manutenção e a Suécia desceu. Em Solna, Sesko fez o 0-1 para os eslovenos, Forsberg ainda empatou (42m) mas o desfecho fez sorrir os visitantes, que acabaram com seis pontos, para quatro da Suécia.

Já sem quaisquer decisões no grupo B2, houve empate a um golo no Albânia-Islândia. Lenjani (35m) adiantou a equipa da casa, que já jogava em superioridade numérica desde que Gunnarsson foi expulso aos 11 minutos. Contudo, a Islândia resgatou um ponto com um golo de Michael Anderson, na compensação (90+7m). Promovido, Israel venceu o grupo com oito pontos, seguido de Islândia (quatro), Albânia (dois) e a Rússia sem pontos nem jogos, devido à suspensão em curso aplicada pela UEFA.

Na Liga C, a Grécia, com o benfiquista Odysseas Vlachodimos na baliza, já promovida à Liga B à partida para o jogo, venceu na receção à Irlanda do Norte, por 3-1, com golos de Pelkas (14m), Masouras (55m) e Mantalos (80m). O sportinguista Sotiris não saiu do banco. Lavery marcou para os visitantes (18m), que conseguiram a manutenção graças à derrota de Chipre ante o Kosovo, por 5-1. Em Pristina, Muslija (22m), Rrudhani (45m), Rashani (47m) e Muriqui (52m e 84m) deram o triunfo e a manutenção aos kosovares, que sofreram o único golo do jogo aos 81 minutos, por Roberge.