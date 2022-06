Portugal perdeu na Suíça, por 1-0, em jogo da 4.ª jornada da Liga das Nações.

Um golo do avançado do Benfica Haris Seferovic, logo no primeiro minuto de jogo, fez a diferença no marcador.

Com este resultado, a Seleção Nacional perde a liderança do grupo para a Espanha, que venceu esta noite a Rep. Checa por 2-0.

Ficha e filme do jogo.