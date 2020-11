Nenhuma baixa no último treino da Seleção Nacional na véspera do jogo com a Croácia O selecionador de Portugal, Fernando Santos, teve todo o plantel à disposição no derradeiro treino antes do encontro de despedida da atual edição da Liga das Nações.

Na última sessão de trabalhos, que decorreu no Estádio Poljud, em Split, onde esta terça-feira a Seleção Nacional defronta os croatas, os 23 jogadores marcaram presença no relvado.

Nos quinze minutos abertos à comunicação social, os jogadores portugueses realizaram exercícios de aquecimento com bola, treinaram finalização e recriaram-se com os habituais meinhos.

Raphael Guerreiro, dispensado devido a problemas físicos, foi o único atleta que não viajou com a comitiva lusa.

Recordamos que Portugal perdeu a hipótese de chegar à final four da Liga das Nações, depois da derrota diante da França (0-1). Já a Croácia, por seu lado, ainda luta pela manutenção no primeiro escalão da prova com a Suécia, numa altura em que ambas somam três pontos.

A seleção portuguesa entra em campo esta terça-feira, a partir das 19h45. O encontro frente aos croatas é relativo à sexta e última jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A.