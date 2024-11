Esta terça-feira, com Kökcü e Aktürkoglu a titulares, a Turquia escorregou frente ao Montenegro (3-1) e desperdiçou a oportunidade de garantir acesso direto à Liga A da Liga das Nações.

Nikola Krstovic brilhou e fez um hat-trick, aos 29m, 45m e 73m. O jovem Kenan Yildiz ainda reduziu para os turcos, mas não evitou o desaire.

A Turquia, que até liderava o grupo à entrada da última jornada, deixou-se ser ultrapassada pelo País de Gales, que bateu a Islândia. Deste modo, a seleção de Kökcü e Aktürkoglu, jogadores do Benfica, remeteu-se ao play-off de acesso à Liga A, depois de ficar em segundo lugar do grupo, com 11 pontos. O Montenegro somou os primeiros pontos, mas não evitou a descida à Liga C.

No outro jogo da noite, naquilo que parecia ser uma luta pelo segundo lugar, o País de Gales goleou a Islândia, por 4-1, e garantiu a liderança do grupo, face à escorregadela da Turquia.

Depois de estar a perder aos oito minutos, golo de Andri Gudjohnsen, o País de Gales reagiu e não colocou o pé no travão até ao apito final.

Cullen bisou ainda antes do intervalo, com golos aos 32 e 45+1 minutos. Na segunda parte, Brennan Johnson e Harry Wilson selaram o marcador, aos 65 e 79 minutos, respetivamente.

Com esta vitória, o País de Gales sobe diretamente à Liga A, depois de vencer o grupo, com 12 pontos. A Islândia vai disputar o play-off de despromoção e ficou com sete pontos.