A Rainha Isabel II vai ser homenageada antes do encontro entre a Escócia e a Ucrânia, referente ao grupo 1 da Liga B da Liga das Nações, agendado para esta quarta-feira.



Segundo a federaçao escocesa, a UEFA concordou com «um minuto de aplauso em memória de Sua Majestade a Rainha Isabel II».



Recorde-se que a monarca faleceu a 8 de setembro e as cerimónias fúnebres realizaram-se na última segunda-feira.