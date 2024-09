A Geórgia triunfou, na noite desta terça-feira, na visita à Albânia (0-1). Na segunda jornada do Grupo B1, os centrais albaneses Adrian Bajrami (Benfica) e Mihaj (Famalicão) não saíram do banco de suplentes.

Após uma primeira parte equilibrada, a etapa complementar favoreceu os visitantes, que inauguraram o marcador aos 71m, por Giorgi Kochorashvili.

Desta forma, os georgianos lideram o grupo, com seis pontos, mais três face a Albânia e Chéquia.

Na próxima ronda, a 11 de outubro, a Geórgia jogará na condição de visitante diante da Ucrânia. Por sua vez, a Albânia visitará a Chéquia.

Triunfo caseiro em Praga

Ora, a Ucrânia de Anatoliy Trubin foi derrotada em Praga (3-2). O guardião do Benfica encaixou três defesas, mas também sofreu igual número de golos.

O marcador foi inaugurado aos 21m, por Pavel Sulc. Na resposta, aos 37m, Vanata repôs a igualdade. Ainda assim, em cima do intervalo, Sulc bisou, aos 45+2m.

No segundo tempo, entre cartões amarelos e substituições, Soucek converteu um penálti. Estavam decorridos 80m e Yaremchuk – avançado ex-Benfica – estava em campo há meros segundos. Até final, Sudakov ainda reduziu, mas sem ameaçar a vantagem da Chéquia.

Assim, a Ucrânia está no último lugar, posto de despromoção, sem pontos.

Macedónia do Norte lidera no C4

Na Divisão C, no Grupo 4, a Letónia triunfou sobre as Ilhas Faroé, por 1-0. O único golo foi assinado pelo médio Renars Varslavans, aos 64m.

No outro encontro, a Macedónia do Norte venceu a Arménia (2-0). Ainda que reduzida a 10 após a expulsão do central Gjoko Zajkov (44m e 45+4m), a anfitriã beneficiou do acerto de Enis Bardhi (70m) e Miovski (78m).

Assim, a Macedónia do Norte é líder, com quatro pontos, seguida por Arménia e Letónia (3). No quarto lugar – e lugar de despromoção – estão as Ilhas Faroé, com um ponto.

Na terceira jornada, a 10 de outubro, a Letónia receberá os líderes, enquanto a Arménia visitará a última classificada.

Malta iguala Moldávia no D2

Por fim, na Divisão D, Grupo 2, Malta triunfou em Andorra (0-1). O golo solitário de Ryan Camenzuli, aos 45m, foi suficiente para os forasteiros arrecadarem os três pontos.

Na tabela, Malta – dois jogos – junta-se à Moldávia com três pontos, ainda que este adversário registe um jogo a menos. Por sua vez, Andorra permanece sem pontos, mas com apenas um jogo.

Segue-se a visita de Andorra à Moldávia, a 10 de outubro.