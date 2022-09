A Ucrânia goleou a Arménia por 5-0, em jogo do Grupo 1B da Liga das Nações.

Com o ex-Benfica Roman Yaremchuk a titular, Oleksandr Tymchyk (22m) abriu o marcador. Oleksandr Zubkov (57m) dilatou a vantagem, enquanto Artem Dovbyk (69m e 84m) e Danylo Ignatenko (81m) apontaram os restantes golos.

Com este triunfo, os ucranianos assumem o primeiro lugar do grupo, com 10 pontos ao fim de cinco jogos disputados. Contudo, a Escócia, segunda classificada com nove pontos, ainda tem um encontro por realizar e por isso a subida à Liga A está em aberto.

Refira-se também que a partida em Yerevan foi apitada por uma equipa de arbitragem portuguesa liderada por João Pinheiro.