Prestes a iniciar a participação na Liga das Nações com a seleção da ucraniana, Anatoliy Trubin assegurou que está totalmente recuperado a entorse sofrida no tornozelo esquerdo, embora ainda sinta «consequências» do problema físico.



«Está tudo bem comigo. Há ainda pequenas consequências da lesão mais recente, mas isso não me impede de treinar e de jogar. Estou a recuperar gradualmente», referiu, ao site da federação ucraniana de futebol.



O guarda-redes salientou ainda a importância de estar junto dos compatriotas e de falar ucraniano. «Aqui falo mais, quando estou em Portugal não tenho oportunidade de comunicar na minha língua e por vezes é muito difícil. Mas entendem-me e consigo comunicar com todos», disse.



Em relação à participação na Liga das Nações, prova na qual a Ucrânia está na Liga B no grupo 1 juntamente com Chéquia, Albânia e Geórgia, Trubin salientou que é uma oportunidade para esquecer «as sensações negativas» do Euro 2024.



«Depois do Euro 2024, todos ficámos com memórias negativas. Mas é tempo de seguirmos em frente. É uma nova competição com novos jogos... Temos de esquecer os maus momentos. Cheguei à seleção com bom espírito, feliz por ver os rapazes. É sempre muito bom estar vir à seleção», concluiu.



Nas duas primeiras jornadas da Liga das Nações, a Ucrânia vai jogar contra Albânia e Chéquia, em Praga.