A Ucrânia, sem o lesionado Yaremchuk, empatou com a República da Irlanda (1-1) em jogo realizado em Lodz, na Polónia, conservando a liderança no Grupo B1 da Liga das Nações.

Collins inaugurou a contagem a favor dos irlandeses (31m), mas Dovbyk anulou a desvantagem ucraniana no início da segunda parte (47m).

A Escócia está a apenas um ponto da Ucrânia, na sequência da vitória expressiva na Arménia (1-4). A Rep. Irlanda soma quatro pontos e a Arménia tem três.

No Grupo B3, a Bósnia Herzegovina bateu a Finlândia por 3-2 e lidera com oito pontos, seguida pelo Montenegro, que soma sete depois de ter vencido na Roménia por três golos sem resposta (0-3). A Finlândia tem quatro pontos, a Roménia está na última posição com três.