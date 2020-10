Surpresa na quarta jornada da Liga A! A Ucrânia bateu a Espanha por 1-0 graças a um golo de Tsygankov.



«La Roja» dominou a primeira parte e criou várias ocasiões para chegar à vantagem. Se Georgi Bushchan já se tinha mostrado em bom plano ao travar os remates de Rodri e Fati, agigantou-se para defender um livre de Sérgio Ramos.



A segunda parte não foi muito diferente da primeira, embora o conjunto de Shevchenko tenha conseguido somar aproximações à baliza de De Gea. Depois de Rodri ter acertado no poste, a Ucrânia marcou numa jogada simples e que começou no guarda-redes. Depois, Yarmolenko dominou no meio-campo, rodou e isolou Tsygankov. O jogador do Dínamo de Kiev foi mais rápido que o adversário e atirou em jeito para o fundo da baliza de Gea.



A Espanha pressionou para chegar à igualdade e colocou Ramos como avançado, mas o resultado não se alterou. «La Roja» não perdia desde há dois anos, a última vez tinha sido contra a Croácia em Zagreb. Esta foi a terceira derrota de Luis Enrique na seleção espanhola, que conserva a liderança do grupo em virtude do empate da Alemanha na receção à Suíça.



Espanha tem sete pontos, Alemanha e Suíça somam seis enquanto os helvéticos têm dois.



Todos os resultados da Liga das Nações:



Azerbaijão-Chipre, 0-0

Montenegro-Luxemburgo, 1-2

Letónia-Malta, 0-1

Ilhas Faroé-Andorra, 2-0

Liechtenstein-São Marino, 0-0