A Suécia foi ao Azerbaijão vencer por 3-1, no arranque do Grupo C1 da Liga das Nações.

Em grande destaque voltou a estar Viktor Gyökeres, que realizou uma segunda parte demolidora, com duas assistências para Alexander Isak e um golo, ante a seleção orientada por Fernando Santos, que fez a sua estreia.

No Tofiq Bahramov Stadium (Baku), a equipa da casa podia ter chegado ao intervalo na frente do marcador, só que na conversão de uma grande penalidade, Sheydayev não conseguiu aplicar o castigo máximo. Desta forma, como quem não marca acaba por sofrer, a Suécia veio para o segundo tempo com maior vontade e marcou o primeiro aos 65 minutos.

Gyökeres realizou uma jogada sensacional, galgou metros, passou por um adversário e cruzou rasteiro para o desvio de Isak. Seis minutos depois, a mesma dupla voltou a causar estragos, com nova assistência do avançado do Sporting e o «bis» do companheiro de ataque. Para fechar uma bela exibição, Gyökeres ampliou para 3-0 a vantagem sueca, através do golo marcado da marca dos onze metros.

Até final, o melhor que o Azerbaijão conseguiu fazer foi reduzir aos 82 minutos, por intermédio de Renat Dadashov, fixando assim o resultado em 3-1, favorável à formação nórdica.