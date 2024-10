O Al Ahli deslocou-se até ao terreno do Al Rayyan, com o intuito de dar continuidade ao bom momento e somar a terceira vitória consecutiva, nesta fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática.

Na equipa da casa, André Amaro foi titular e em campo viu Gabri Veiga abrir o ativo, aos 16 minutos, com um golo para ver e rever. Através de um pontapé de canto direto, o jogador brasileiro surpreendeu o guardião adversário e assinou um autêntico golaço.

Veja aqui o golo de Gabri Veiga:

Ora, antes do golo de Mahrez, há a destacar um momento que certamente vai correr o mundo e que foi protagonizado por Ivan Toney.

Mais do que palavras, o vídeo fala por si, já que o internacional inglês recebeu um passe açucarado do seu companheiro de equipa e, de primeira, acertou em cheio no guarda-redes... na segunda tentativa voltou a acertar no mesmo alvo, com a baliza completamente escancarada.

Assista aqui ao falhanço de Ivan Toney:

Até ao intervalo, o Al Ahli ainda dobrou a vantagem, graças ao golo de Feras Al Brikan e já no segundo tempo, apesar do maior equilíbrio, o Al Rayyan apenas conseguiu reduzir e tudo por causa de uma infelicidade de Al Hamad, que introduziu a bola na própria baliza.

Com este resultado, o Al Ahli soma agora nove pontos, os mesmos do Al Hilal, de Jorge Jesus, Rúben Neves e João Cancelo, ao fim de três jornadas disputadas.