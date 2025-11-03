O Al Gharafa, orientado por Pedro Martins, foi derrotado esta segunda-feira pelo Al Hilal (2-1), em casa, na quarta jornada da Liga dos Campeões asiática. O encontro ficou marcado pelo regresso de João Cancelo à competição, quase dois meses depois de uma lesão.

O lateral português foi titular na formação saudita, a par de Rúben Neves, que voltou a envergar a braçadeira de capitão. Cancelo esteve em destaque logo aos nove minutos, ao assistir Salem Al Dawsari para o primeiro golo do encontro. Já na segunda parte, o brasileiro Kaio César, antigo jogador do V. Guimarães, ampliou a vantagem aos 66 minutos.

O Al Hilal controlou o jogo e só permitiu resposta já nos descontos, quando Ayoub Al Oui reduziu para o Al Gharafa aos 90+8 minutos. A equipa de Pedro Martins soma agora três pontos e ocupa o nono lugar do Grupo A, ficando fora da zona de apuramento para os oitavos de final.

Do outro lado, o Al Hilal mantém-se invicto e líder isolado, com 12 pontos em quatro jogos, confirmando o estatuto de principal candidato ao título asiático.

Também na ronda desta segunda-feira, Paulo Sousa sofreu a primeira derrota na competição. O técnico português viu o seu Shabab Al Ahli ser goleado por 4-1 frente ao Al Duhail, no Qatar. Apesar do desaire, a equipa dos Emirados Árabes Unidos continua no quinto lugar, posição que ainda garante presença na próxima fase.