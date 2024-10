Jorge Jesus viveu, esta segunda-feira, um dos episódios mais emotivos da sua carreira de treinador, depois do Al Hilal vencer o Al Ain por 5-4 (leu bem!), numa segunda parte verdadeiramente de loucos.

Com os portugueses Rúben Neves e João Cancelo no onze inicial, a equipa visitante teve algumas dificuldades para entrar no jogo e logo aos sete minutos podia ter sido penalizada. Soufiane Rahimi aproveitou um erro inacreditável do guardião do Al Hilal e atirou a contar. Só que no momento do passe, o avançado estava em posição irregular e o lance não contou.

Ora, esta jogada serviu de aviso e a equipa reagiu ainda antes da meia-hora de jogo, no primeiro de dois contra-ataques absolutamente letais. Entrelinhas, Mitrovic recebeu o esférico e serviu Renan Lodi. O lateral galgou metros, com a bola controlada, e beneficiou de um desvio em Fábio Cardoso para fazer o 1-0.

Pelo meio, a ameaça tornou-se real e Soufiane Rahimi apareceu no sítio certo para restabelecer a igualdade no marcador, só que as coisas não ficaram por aqui. O que se seguiu foi um verdadeiro festival ofensivo do Al Hilal, que até ao intervalo marcou mais dois golos.

O 2-1 começou no pé direito de João Cancelo, que dentro da área descobriu Milinkovic-Savic e o sérvio cabeceou para o fundo da baliza. Pouco depois, um lance sensacional de Al Dawsari terminou em golo, após o capitão do Al Hilal contornar o guarda-redes e finalizar para o terceiro dos visitantes.

Agora, sente-se e desfrute de um segundo tempo absolutamente de cortar a respiração. Tudo começou aos 63 minutos, quando Sanabria faturou pela primeira vez no jogo e dois minutos depois, Al Dawsari voltou a marcar, dando (novamente) uma vantagem de dois golos ao Al Hilal. De dois em dois, Soufiane Rahimi quis imitar o adversário e assinou o «bis», quando o relógio mostrava o minuto 67.

Seguiram-se dois dos principais momentos deste jogo, sendo que o primeiro envolveu o capitão de equipa do Al Hilal, num lance de pura magia. Com dois golos na conta pessoal, Al Dawsari encheu o pé e enviou um autêntico míssil, para o fundo da baliza do Al Ain. Melhor só mesmo o regresso de Neymar à competição, mais de um ano depois, devido a uma lesão grave no joelho esquerdo.

Já com o internacional brasileiro em campo, o Al Hilal ficou reduzido a dez elementos, após a expulsão de Al Bulayhi e a partir daqui foram 15 minutos de compensação impróprios para cardíacos.

Com o cronómetro na mão, Jorge Jesus viu o tempo passar, assistiu a uma grande penalidade convertida por Rahimi, que deixou o Al Ain a apenas um golo do empate, mas acabou por respirar de alívio, após o apito final.

Este resultado faz com que o Al Hilal se mantenha invencível nesta fase de grupos da Liga dos Campeões Asiática, com nove pontos somados e o melhor ataque da prova, com 13 golos marcados.