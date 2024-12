O Al Ain de Leonardo Jardim empatou a um golo no reduto do Pakhtakor, num jogo a contar para a 6.ª jornada da Liga dos Campeões da Ásia, esta terça-feira.

Logo aos seis minutos, o conjunto do Uzbequistão adiantou-se no marcador, graças ao golo de Jurakuziev. Este resultado manteve-se até ao intervalo, numa primeira parte algo dividida em termos de oportunidades.

Já na segunda parte, o Al Ain conseguiu reduzir aos 49 minutos, num golo apontado por Rahimi, sendo que seis minutos depois, o conjunto orientado por Leonardo Jardim ficou reduzido a dez elementos, devido à expulsão de Yahia Nader.

Este resultado deixa o Al Ain na 11.ª e penúltima posição da classificação do grupo Oeste, com dois pontos, menos três do que o Esteghlal, o primeiro clube em posição de qualificação para o play-off da prova.