O Al Hilal recebeu e venceu o Al Gharafa por 3-0, num jogo a contar para a 6.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões da Ásia, na zona Oeste.

RECORDE AQUI O FILME DO ENCONTRO.

Num encontro onde a formação de Jorge Jesus dominou em termos de oportunidades criadas, o único golo surgiu a meio do primeiro tempo, quando Marcos Leonardo respondeu a um cruzamento do lado direito e finalizou, de primeira, para o fundo da baliza.

Até ao intervalo, Malcom teve nos pés duas oportunidades para dobrar a vantagem no marcador, mas um remate ao lado e a trave num segundo momento evitaram que o Al Hilal fosse para o balneário a vencer por 2-0.

Ora, se na primeira parte o jogo até foi dividido, o segundo tempo foi de sentido único e o Al Hilal não deu qualquer hipótese ao conjunto orientado por Pedro Martins.

Malcom deu muito trabalho à defesa adversária, mas o momento fulcral do encontro chegou quando Jorge Jesus lançou para o relvado os verdadeiros «pesos pesados» do Al Hilal. Do banco de suplentes saltaram Mitrovic e Milinkovic-Savic, que ao lado de Cancelo foram essenciais para dar outros contornos ao triunfo dos sauditas.

Aos 82 minutos, um lance construído pelo avançado sérvio terminou no fundo da baliza de Sergio Rico, que teve algumas culpas no cartório e não evitou o 2-0.

Até final, o Al Hilal ainda conseguiu chegar ao terceiro e com um autêntico golaço de Milinkovic-Savic. Na sequência de um pontapé de canto, o internacional sérvio foi às alturas cabecear para o fundo da baliza, sem qualquer hipótese para Sergio Rico.

Com este resultado, o Al Hilal assumiu a liderança da classificação na zona Oeste, em igualdade pontual com o Al Ahli e com três de vantagem sobre o Al Nassr de Cristiano Ronaldo e Otávio.