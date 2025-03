O Al Nassr venceu o Esteghlal por 2-0 e garantiu a passagem aos quartos de final da Liga dos Campeões da Ásia.

RECORDE AQUI O FILME DESTE ENCONTRO.

Após o nulo no encontro da primeira mão, a formação saudita recebeu o conjunto iraniano em Riade e colocou-se em vantagem logo aos nove minutos. Uma recuperação de bola em zona subida deixou Jhon Durán com espaço para atirar à baliza e foi isso mesmo que fez.

Face ao adiantamento do guarda-redes, o avançado colombiano picou a bola e assinou um golo de belo efeito, sem qualquer hipótese para Hosseini.

A partir daqui o Al Nassr passou a tomar conta da posse de bola e foi com alguma naturalidade que dobrou a vantagem, aos 27 minutos.

Sadio Mané recebeu dentro da área e foi derrubado, acabando o árbitro por apontar para a marca dos onze metros. Cristiano Ronaldo assumiu a marcação do castigo máximo e com a frieza do costume atirou para o golo 927 da carreira.

Ora, as coisas ficavam mais fáceis para a formação saudita, que em cima do intervalo viu o adversário ficar reduzido a dez elementos, graças à expulsão de Ahmadi, por acumulação de amarelos.

A segunda parte foi de sentido único, com bolas ao poste e à trave da baliza do Esteghlal e a machadada final nas aspirações do adversário já em cima do minuto 90, através de um dos suspeitos do costume. Muitas facilidades dentro da área permitiram a Durán ter tempo e espaço para chegar ao «bis», com um remate rasteiro, completamente fora do alcance do guarda-redes.

Com este resultado, o Al Nassr é a primeira equipa a apurar-se para os «quartos» da Liga dos Campeões da Ásia.