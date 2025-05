A PSP anunciou esta terça-feira que deteve 13 pessoas na sequência da recuperação do troféu da Liga dos Campeões feminina que tinha sido roubada durante os festejos do bicampeonato do Sporting.

Segundo a polícia, o furto ocorreu «através do arrombamento de um gradeamento por parte de indivíduos encapuzados» e, para além da taça original, foram roubados outros materiais da UEFA.

Na mesma nota divulgada pela PSP é ainda referido que a taça vai ser de novo entregue pela polícia à UEFA, organizadora da prova milionária feminina.

De recordar, a final da competição será jogada no Estádio José Alvalade entre o Arsenal e o Barcelona no próximo dia 24 de maio.