Decorreu esta sexta-feira o sorteio da Liga dos Campeões feminina que traça o caminho até à final, no Estádio de Alvalade.

O Barcelona, bicampeão em título e clube de Francisca Nazareth vai defrontar o Wolfsburgo nos quartos de final, ditou o sorteio em Nyon.

Nos restantes encontros desta fase da competição, o destaque vai para o duelo entre Manchester City e Chelsea. Real Madrid joga com o Arsenal e o Bayern Munique com o Lyon, maior vencedor da prova com oito títulos conquistados.

Nas meias-finais, a fase seguinte da competição, Barcelona ou Wolfsburgo vão defrontar Man. City ou Chelsea, enquanto o Real Madrid ou Arsenal jogam com o vencedor entre o Bayern Munique ou Lyon.

A primeira mão dos «quartos» vai decorrer 18 ou 19 de março, e a segunda em 26 ou 27 do mesmo mês.

Já nas «meias», os encontros terão lugar a 19 e 20 de abril e a segunda mão em 26 e 27.

A final da prova vai jogar-se no Estádio de Alvalade, em Lisboa, a 24 de maio.