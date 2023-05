A época aproxima-se do fim, é o tempo das grandes decisões. Em Itália o Nápoles já é campeão, na Escócia o Celtic assegurou o título neste fim de semana, há várias equipas a contar os dias para a festa e há também vários campeonatos com tudo em aberto. Mas ainda antes de estarem fechadas essas contas na maioria das Ligas já é possível começar a desenhar o mapa dos milhões para a próxima temporada. Nesta altura, já há oito equipas com presença garantida na fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24, portanto um terço daquelas com apuramento direto via campeonatos nacionais.

Entre as 32 equipas que entram na fase de grupos da Champions, 24 garantem-no através das respetivas Ligas. A elas juntam-se o vencedor da atual edição, bem como o campeão da Liga Europa. Depois, a lista só ficará completa a 23 de agosto, com as seis que equipas que vêm das pré-eliminatórias.

Segue-se o ponto da situação em cada Liga, com a indicação dos respetivos lugares de acesso direto à fase de grupos. Há ainda algumas questões em aberto, em função do desfecho das duas principais provas europeias na corrente temporada. Se o futuro vencedor da Liga dos Campeões se qualificar através do seu campeonato para a fase de grupos, será o campeão da Ucrânia, o 12º classificado do ranking da UEFA, a ganhar um lugar nessa fase. No caso de o vencedor da Liga Europa também não «precisar» do lugar, será o terceiro classificado da Liga francesa, quinta no ranking, a ter também acesso à fase de grupos. Ambos os cenários estão ainda em aberto perante os confrontos das meias-finais europeias: Real Madrid-Manchester City e Milan-Inter na Liga dos Campeões, Juventus-Sevilha e Roma-Bayer Leverkusen na Liga Europa.

Inglaterra (4 lugares)

Há um ponto a separar Manchester City e Arsenal na luta pelo título, quando os Citizens ainda têm menos um jogo. Só um deles será campeão, mas ambos, muito à frente dos rivais, já asseguraram que terminam nos lugares de Champions. Para os Gunners, um eventual segundo lugar, depois de terem estado tão perto do título, será uma desilusão, mas a verdade é que já asseguraram o regresso à prova-rainha da Europa pela primeira vez em sete anos.

De resto, abaixo do segundo lugar na Premier League está uma enorme confusão, potenciada pelo facto de ainda haver vários atrasos de calendário para acertar. O Newcastle está no terceiro lugar, com 65 pontos, seguido do Manchester United (63), que falhou a ultrapassagem nesta ronda, mas mantém-se em zona Champions. Logo depois vem o Liverpool (62). Pelo menos um dos gigantes arrisca falhar o comboio da prova-rainha europeia. Mais atrás está o Tottenham (57), a seis pontos da zona Champions com três jogos por disputar. Ainda há o Brighton, que está a oito pontos do quarto lugar mas tem três jogos em atraso, portanto ainda 18 pontos em jogo.

Calendário e classificação da Premier League

Espanha (4)

É apenas uma formalidade o que separa o Barcelona da consagração. Se o título ainda não está matematicamente assegurado, quando os culés lideram com 13 pontos de vantagem sobre o Real Madrid com cinco jornadas por disputar e 18 pontos em jogo, a presença entre os quatro primeiros está mais que garantida.

Antes da 34ª jornada, depois de um fim de semana que foi de pausa para a final da Taça do Rei, há três candidatos fortes aos restantes lugares de Champions: Atlético Madrid (69 pontos) Real Madrid (68) e Real Sociedad (61). Mais longe, mas ainda a alimentar a esperança, segue o Villarreal (54) e depois o Betis (52).

O Real Madrid está firme na zona Champions, mas ainda tem em aberto outra via de acesso, uma vez que pode revalidar o título de campeão europeu. E o Sevilha tem na Liga Europa uma boia de salvação. Está afundado no 11º lugar da Liga, a três pontos dos lugares de qualificação europeia, mas se fizer a sua magia habitual na competição salta diretamente para a Champions, o que garantiria cinco equipas espanholas na fase de grupos.

Calendário e classificação da Liga espanhola

Alemanha (4)

Não está nada decidido na luta pelo título, mas o Bayern Munique ganhou vantagem sobre o Borussia Dortmund e tem um ponto para gerir nas três jornadas que faltam, na corrida ao 11º (!) título consecutivo. Mas ambos asseguraram desde já neste fim de semana um lugar na Liga dos Campeões 2023/24. Para as restantes duas posições há três candidatos, com o Leipzig agora em terceiro (57 pontos), seguido de dois potenciais estreantes: Union Berlim e Friburgo, ambos com 56 pontos e com um decisivo confronto direto marcado para a próxima ronda.

O Bayer Leverkusen é sexto, já a oito pontos dos lugares de Champions mas com uma outra via ainda em aberto: está na meia-final da Liga Europa, com a Roma de José Mourinho pela frente.

Calendário e classificação da Bundesliga

Itália (4)

A única das grandes Ligas onde já há campeão. O Nápoles festejou o primeiro «scudetto» em 33 anos e é também a única equipa italiana já qualificada para a fase de grupos da Liga dos Campeões da próxima temporada. De resto, a luta é feroz e vai até ao sétimo classificado, a Roma de José Mourinho. A adensar a trama, o caso que envolve a Juventus – 15 pontos perdidos na secretaria e devolvidos na reta final, que permitiram à «Vecchia Signora» reentrar nas contas.

A Juve é agora segunda, com 66 pontos, seguida da Lazio (64) e do Inter (63). Fora da zona Champions nesta altura, mas muito perto, com 61 pontos, está o Milan. Depois vêm Atalanta e Roma, ambas com 58 pontos.

Quatro dos candidatos estão ainda em competição esta época nas competições europeias, portanto com uma outra via de qualificação em jogo - a eventual conquista da Liga dos Campeões, no caso de Milan ou Inter, ou da Liga Europa, para Roma e Juventus. Ainda é possível um cenário em que os vencedores das duas competições sejam equipas italianas que não se tenham qualificado para a Champions via Liga. Nesse caso, como há um limite máximo de cinco clubes por país na fase de grupos, o quarto classificado da Serie A cairia para a Liga Europa.

Calendário e classificação da Serie A

França (2)

O PSG vacilou a certa altura mas até aumentou a vantagem nesta ronda, depois do duelo entre os perseguidores, e está em boa posição para revalidar o título. Mas ainda nada está fechado, a quatro jornadas do fim e com 12 pontos em jogo. Os parisienses somam 78 pontos, a seguir vem agora o Lens (72) e depois o Marselha (70), num terceiro lugar que pode ou não dar acesso direto à fase de grupos da próxima época, dependendo do vencedor da Liga Europa. Há ainda o Mónaco, com 64 pontos nesta altura. Virtualmente fora destas contas, mas ainda de olho numa qualificação europeia, está o Lille de Paulo Fonseca, quinto com 59 pontos.

Calendário e Classificação da Ligue 1

Portugal (2)

O título ainda não está entregue, mas a vitória sobre o Sp. Braga praticamente sentenciou a qualificação do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima época, ainda que não matematicamente – são nove pontos de diferença com outros tantos em jogo, seria necessária uma hecatombe das águias e uma reta final imaculada dos minhotos, que teriam vantagem num eventual desempate.

O Benfica, que já tem matematicamente garantido um dos três primeiros lugares, soma 80 pontos. O FC Porto ocupa nesta altura o outro lugar de acesso direto à fase de grupos, com 73 pontos e com menos um jogo – fecha a jornada 31 nesta segunda-feira, em Arouca. O Sp. Braga tem 71 pontos e viu aproximar-se o Sporting, agora com 67 pontos e de novo na luta pelo menos pelo terceiro lugar, que dá acesso à terceira pré-eliminatória da Champions.

O que falta jogar a Benfica, FC Porto e Sp. Braga

Mais dois campeões já apurados

As restantes Ligas com acesso direto à fase de grupos da Liga dos Campeões são as que estão entre o 7º e o 10º lugar, que na verdade na próxima época volta a ser o 11º, por via da suspensão da Rússia. Começando pelos Países Baixos, que partem para a próxima época em sétimo – já ultrapassaram Portugal no ranking, mas isso só terá efeito em 2024/25 – a jornada 31 representou mais um passo para o Feyenoord rumo ao título, com oito pontos de vantagem a três jornadas do fim.

A equipa de Roterdão já garantiu que termina num dos dois primeiros lugares, mas só a confirmação matemática do título confirma a presença na fase de grupos da Champions. O segundo classificado só tem acesso à terceira pré-eliminatória e esse lugar é atualmente do PSV, com 68 pontos, contra 63 do Ajax, que está em sério risco de falhar o acesso à Champions.

Na Áustria, que é oitava no ranking, também não há ainda decisões, quando o RB Salzburgo lidera a fase de apuramento do campeão com 39 pontos, contra 36 do Sturm Graz e 31 do Lask Linz, a quatro jornadas do fim.

Na Escócia ficou tudo decidido neste fim de semana. O Celtic de Jota revalidou o título e reservou o lugar na fase de grupos da Champions em 2023/24, enquanto o Rangers é segundo e vai à terceira pré-eliminatória. Na Sérvia, que ocupa a 11ª posição do ranking e sobe na hierarquia face à suspensão da Rússia, o Estrela Vermelha já tinha feito a festa do título e assegurado também o seu lugar na Champions, pela primeira vez em quatro temporadas.

Equipas já garantidas na fase de grupos da Liga dos Campeões 2023/24:

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Bayern Munique

Borussia Dortmund

Nápoles

Celtic

Estrela Vermelha