A UEFA nomeou o russo Sergei Karasev para apitar o jogo no Camp Nou entre Barcelona e Benfica, na próxima terça-feira.

O árbitro de 42 anos vai ser auxiliado pelos compatriotas Igor Demeshko e Maksim Gavrilin e pelo quarto árbitro, Kirill Levnikov.

No VAR, vão estar os italianos Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.

Em caso de triunfo, o Barcelona qualifica-se para os oitavos de final, pelo que o Benfica precisa de pontuar para continuar com aspirações de passar à próxima fase da Liga dos Campeões.

O Grupo E é liderado pelo Bayern, com 12 pontos, seguido dos catalães com seis, os 'encarnados' com quatro e, por último, o Dínamo de Kiev soma um ponto. Na última jornada, o Benfica recebe os ucranianos e o Barcelona viaja até Munique.